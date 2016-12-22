Сирия обвинила коалицию США в гибели 14 мирных жителей в авиаударе

В результате авиаудара, нанесенного по Сирии авиацией международной коалиции во главе с США, погибли 14 мирных жителей. Об этом говорится в сообщении сирийского правительственного агентства SANA.

По данным агентства, авиаудар, в котором погибли гражданские, был нанесен по району Мафрак эль-Джизра в городе Ракка. Кроме того, в результате авиаудара неизвестное количество мирных жителей пострадало.

Ранее, вечером 8 июня, авиация международной коалиции нанесла третий авиаудар по войскам, поддерживающим Башара Асада. Удар был нанесен в районе города Ат-Танф. Официальный представитель коалиции Райан Диллон заявил, что решение об ударе было принято из-за угрозы, которую представляли проправительственные соединения в этом районе для наземных сил, участвующих в операции.

Коалиция США оказывает поддержку с воздуха курдским подразделениям, которые участвуют в боях за Ракку. О начале операции по освобождению города отряды сирийской оппозиции SDF, в состав которой входят курды, объявили 6 июня. Ракка считается неофициальной столицей запрещенной в России организации «Исламское государство».