Эйфелева башня погасила огни в память о жертвах теракта в Тегеране

Эйфелева башня вечером 8 июня погасила свои огни в память о жертвах двойного теракта, произошедшего в Тегеране. Об этом сообщается в официальном Twitter сооружения.
«Сегодня вечером, в 11:45, я выключу свои огни , чтобы отдать дань памяти жертвам нападения в Тегеране», — говорится в сообщении.
Огни на Эйфелевой башне уже второй раз за последнюю неделю гаснут в пмять о жертвах террористических атак. В ночь на 5 июня освещение одна из главных достопримечательностей Парижа было погашено из-за теракта в Лондоне.
Двойной теракт произошел в столице Ирана в среду, 7 июня. Террористы атаковали здание парламента страны и мавзолей имама Хомейни.
Жертвами теракта стали 16 человек, 43 пострадали. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России организация «Исламское государство». По данным иранских властей, боевики, совершившие атаку, до этого участвовали в боях в Ираке и Сирии.