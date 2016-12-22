В Санкт-Петербурге сошла с рельс электричка

В Курортном районе Санкт-Петербурга сошла с рельс пригородная электричка. Пассажиры электропоезда эвакуированы, говорится в сообщении городского управления МЧС.

Сообщение об инциденте поступило спасателям в 22:40 мск. Электричка маршрута Санкт-Петербург — Кирилловское сошла с рельс в районе перегона оу поселка Белоостров. «Опрокидования вагонов не произошло. Произошел полный сход 2-х вагонов и частичный сход одного вагона», — уточнили в МЧС.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Около 50 пассажиров электропозда покинули место происшествия самостоятельно, до приезда спасателей. МЧС и Комитет по транспорту Санкт-Петербурга совместно организовали развоз оставшихся пассажиров автобусами до города Сестрорецка.

В результате происшествия оказался заблокирован один из путей железной дороги. По двум другим продолжают ходить поезда. Для ликвидации последствий аварии к ее месту были направлены восстановительные поезда из Выборга и Санкт-Петербурга. К 00:16 мск движение было полностью восстановлено, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Из-за аварии прибытие поезда «Выборг — Санкт-Петербург» задержалось более чем на два часа, «Хельсинки — Санкт-Петербург» задержался на полтора часа.