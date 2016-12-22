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В раде оценили стоимость введения визового режима с Россией в $57 млн
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В раде оценили стоимость введения визового режима с Россией в $57 млн
Политика, 00:52
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В раде оценили стоимость введения визового режима с Россией в $57 млн

Введение визового режима с Россией обойдется Украине в сумму 1,5 – 2 млрд гривен ($57 – $76 млн). Об этом заявила депутат Верховной рады, представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко в эфире телеканала «112 Украина».

Она выступила против введения визового режима, отметив, что он повлечет за собой ряд проблем для Украины. «Если мы говорим о том, что мы вводим визовый режим, нам нужно минимум 1,5-2 млрд – это предварительные расчеты – на создание разных консульств, учреждений, установления пограничного контроля», — заявила она.  Луценко подчеркнула, что в настоящее время подобная мера будет нецелесообразной.

Кроме того, она отметила, что введение виз не позволит остановить «агрессию», а обеспечить полный контроль границы таким образом все равно будет невозможно. 

Луценко напомнила, что введение виз затруднит перемещение через границу украинцев, которые работают в России. «Это не даст возможность им работать — а мы не можем обеспечить их работой», — подчеркнула она. Также, по мнению представителя Порошенко в Верховной раде, выдача виз жителям Крыма, имеющим российское гражданство будет равносильно признанию перехода полуострова к России.

Заместитель председателя фракции «Народный фронт» в раде Андрей Тетерев в конце мая заявил о сборе голосов парламентариев в поддержку введения визового режима с Россией. В то же время большинство депутатов «Блока Петра Порошенка» выступило против этого решения. Позднее глава Министерства юстиции Украины Павел Петренко сообщил, что его ведомство готово к введению виз. По его словам, все юридические механизмы для этого решения уже готовы. 

Возможность введения визового режима со стороны Украины прокомментировал глава МИД Сергей Лавров. 6 июня он заявил, что в случае введения Украиной виз, Россия даст «зеркальный ответ». 

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