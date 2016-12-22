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Белый дом заявил об отсутствии планов по снятию санкций с России
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Белый дом заявил об отсутствии планов по снятию санкций с России
Политика, 08 июн, 23:54
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Белый дом заявил об отсутствии планов по снятию санкций с России

Белый дом не планирует снимать с России санкции. Об этом на выступлении перед журналистами заявила представитель администрации США Сара Сандерс, сообщает Associated Press.

По ее словам, администрация Трампа «привержена сохранению существующих санкций против России». Условием снятия санкций она назвала «полное выполнение Москвой своих обязательств по разрешению кризиса на Украине». 

«Мы уверены, что существующий режим санкций является наилучшим инструментом для принуждения России к выполнению ее обязательств», — подчеркнула она.

Издание The Daily Beast 6 июня сообщало, что в марте администрация Дональда Трампа рассматривала вопрос снятия санкций с нефтяной отрасли России. Сторонники этого решения указывали, что они не соответствуют интересам экономики США. В то же время, против снятия санкций выступил Госдеп. Кроме того, 2 июня издание Yahoo News со ссылкой на собственные источники сообщило, что Трамп планировал снять санкции с России вскоре после своего вступления на пост президента. Эту информацию подтвердил также и координатор департамента США по санкционной политике Дэниел Фрид.

Теги: США , Белый дом , Санкции
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