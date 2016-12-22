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Личный адвокат Трампа прокомментировал выступление экс-главы ФБР в сенате
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Личный адвокат Трампа прокомментировал выступление экс-главы ФБР в сенате
Политика, 23:34
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Личный адвокат Трампа прокомментировал выступление экс-главы ФБР в сенате

Личный адвокат Трамп Марк Касовиц выпустил заявление, в котором прокомментировал выступление экс-главы ФБР Джеймса Коми в сенате. В заявлении, текст которого приводит The Washington Post, он опроверг, что Трамп когда-либо просил Коми о лояльности или требовал от него прекратить расследование дела о «русском вмешательстве».

Касовиц отметил, что в своей речи Коми подтвердил, что Трамп никогда не был фигурантом расследования, которое ведет ФБР. Также, утверждает Касовиц, речь Коми подтверждает, что «нет никаких доказательств того, что хоть один голос на выборах стал результатом какого-либо вмешательства России».

«Показания господина Коми также показывают, что президент никогда не пытался помешать расследования попытки вмешательства России в выборы 2016 года, а, фактически, президент сказал господину Коми, что «было бы хорошо выяснить» в этом расследовании, «сделал ли кто-то из его союзников что-то неверно», — заявил адвокат Трампа.

Касовиц отметил, что Трамп никогда не требовал от Коми признания его лояльности, хотя «офис президента вправе рассчитывать на лояльность тех, кто работает в администрации». 

При этом Касовиц подчеркнул, что в своей речи Коми фактически признался в том, что был источником утечек конфиденциальной информации По мнению адвоката Трампа, теперь «соответствующие органы должны решить, должны ли эти утечки оказаться предметом расследования».

Экс-директор ФБР Джеймс Коми 8 июня выступил на специальном заседании в комитете сената США, на котором дал свои показания по делу о вмешательстве России в выборы в США и о связях Трампа с Москвой. Он рассказал, что после своей отставки передал прессе записи своих разговоров с Дональдом Трампом. Кроме того, Коми заявил, что Трамп просил его проявить лояльность и сгладить скандал вокруг отставки советника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна. Кроме того, по словам экс-директора ФБР, Трамп просил придать огласке тот факт, что он не находится под расследованием спецслужбы. Кроме того, накануне выступления в Сенате Коми также опубликовал свои письменные показания.

Теги: Дональд Трамп , Марк Касовиц
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