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Путин рассказал о своей симпатии к Маккейну
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Путин рассказал о своей симпатии к Маккейну
Политика, 22:40
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Путин рассказал о своей симпатии к Маккейну

Президент Владимир Путин рассказал о том, что сенатор США Джон Маккейн вызывает у него симпатию из-за «своего патриотизма». Об этом он сказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Отрывок фильма телеканал Showtime​ опубликовал на своем YouTube-канале.

В ходе беседы Стоун попросил российского лидера прокомментировать предложение Маккейна ввести вето против возможного снятия санкций с России. «В США много таких сенаторов, к сожалению», — ответил Путин. Вместе с тем он отметил, что Маккейн ему «симпатичен своим патриотизмом и своей последовательностью в защите интересов своей страны».

Президент добавил, что люди с такими убеждениями, как у сенатора Маккейна, «живут еще в старом мире и не хотят заглянуть в будущее». «Они не хотят видеть, как быстро меняется мир. Они не видят реальных угроз», — подчеркнул Путин.

Ранее, 30 мая, сенатор Маккейн отнес Владимира Путина и Россию к главным угрозам для международной безопасности. Он отметил, что политика Москвы беспокоит его в большей степени, чем «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Оливер Стоун снял документальный фильм о российском президенте, во время которого записал с ним серию интервью. Премьера фильма запланирована на середину июня, он будет показан на телеканале Showtime.

Теги: Владимир Путин , Джон Маккейн
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