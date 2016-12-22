Адвокат рассказал об экстрадиции разыскиваемого в Чечне чемпиона ММА

Чемпиона мира по смешанным боевым искусствам (ММА) Мурада Амриева, которого ранее задержали в Белоруссии и объявили в Чечне в розыск, экстрадировали в Россию. Об этом РБК сообщил адвокат спортсмена Петр Заикин.

По его словам, в 20:20 мск из внутреннего двора РОВД выехала колонна из шести машин с белорусскими номерами, в том числе там были два патрульных УАЗа и микроавтобус. «Мы поехали за ними. В итоге две машины оторвались от нас, и, видимо, теперь задержанного передали российским силовикам. По сути, это экстрадиция», — подчеркнул защитник.

Он добавил, что оставшиеся четыре машины находятся перед пограничным переходом. Заикин также отметил, что определить, в какой из машин находился Амриев, не получалось, поскольку часть автомобилей была затонирована. «Теперь собираюсь в Россию, так как есть основания беспокоиться за жизнь подзащитного», — подчеркнул адвокат.

О том, что Мурада Амриева повезли в сторону российской границы, также сообщил член «Комитета по предотвращению пыток» Олег Хабибрахманов на своей странице в Facebook. «Ничего хорошего это не сулит, но мы не отступаем, юристы сели на хвост конвойному транспорту», — подчеркнул Хабибрахманов.

При этом он отметил, что на территории России адвокат Амриева «будет иметь хоть какие-то полномочия и возможности».

О том, что чемпиона ММА передадут в Россию, сообщал представитель отдела информации и общественных связей УВД Юрий Пилькевич 8 июня. Он отметил, что до того, как документы Амриева на высылку будут оформлены в принудительном порядке, спортсмен будет находится в Добрушском РОВД.

Председатель «Комитета по предотвращению пыток» Игорь Каляпин в разговоре с РБК отмечал, что ​Петр Заикин и его белорусский коллега добиваются встречи с Амриевым и намерены подписать заявление с просьбой предоставить убежище.

О том, что чемпиона ММА задержали пограничники в белорусском городе Добруше, рассказал телеканалу «Дождь» Игорь Каляпин 8 июня. Он отмечал, что сотрудники правоохранительных органов планировали доставить Амриева в Гомель.

До этого Мурад Амриев был задержан в Брянской области. Дежурный Брянского линейного отделения МВД России на транспорте рассказал РБК, что Амриева поместили в изолятор временного содержания. На следующий день, 6 июня,

адвокат спортсмена заявил РБК, что полицейские отпустили Амриева.

В Чечне ​чемпиона ММА обвинили в использовании заведомо подложного паспорта. По информации правозащитников, несколько лет назад ему легально выдали паспорт, однако в документе был неправильно указан год рождения. На этом основании было возбуждено уголовное дело.



По версии защитников Амриева, его задержание не связано с преследованием по статье Уголовного кодекса, а касалось его заявлений «о кровной мести со стороны высокопоставленного чиновника полиции Чечни», сообщала «Новая газета» со ссылкой на родственников борца.









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