Под Петербургом спасли уплывших на матрасе в Финский залив подростков
Общество, 21:06
0
Под Петербургом спасли уплывших на матрасе в Финский залив подростков
В Ленинградской области рыбаки спасли двух подростков, которых на надувном матрасе унесло в Финский залив. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель главного управления МЧС по региону.
Инцидент произошел у города Сосновый бор, уточнил он. По его словам, сообщение о том, что детей унесло на матрасе в залив поступило в 12:50 мск. «Ко времени прибытия спасателей детей спасли местные рыбаки», — добавил представитель ведомства.
Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал.