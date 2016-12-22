Экс-директор ФБР заявил о разведчиках в российской дипмиссии в США

Бывший директор ФБР Джеймс Коми заявил во время слушаний в сенате США, что посол России в США Сергей Кисляк руководит российской дипломатической миссией, в составе которой есть офицеры разведки.
При этом самого Сергея Кисляка он не рассматривает как офицера разведки. «Он дипломат», — сказал Коми в ответ на вопрос сенатора от штата Мэн Ангуса Кинга. При этом Коми подчеркнул, что, по его мнению, Кисляк руководит посольством, в составе которого есть «целая когорта» сотрудников российской разведки (цитаты по The Wall Street Journal).
Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова выступила с публичным призывом остановить «поток несостоятельной лжи» о после России в США Сергее Кисляке в американских СМИ. По ее словам, сотрудники телеканала CNN в своих репортажах от 2, 3 и 4 марта, 6 апреля и 10 мая называли высокопоставленного российского дипломата «шпионом и вербовщиком» и приписывали ему «совершенно абсурдные действия».