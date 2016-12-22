Сбербанк обжалует решение суда по сделке с «Транснефтью» на 66 млрд руб.

Сбербанк обжалует решение Арбитражного суда Москвы, который признал недействительной сделку банка с «Транснефтью», в результате которой трубопроводная компания понесла убытки на 66,4 млрд руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Сбербанк подаст жалобу в апелляционную инстанцию после того, как получит полный текст решения суда, уточнили в компании.
«В Сбербанке удивлены решением арбитражного суда», — подчеркнули в пресс-службе. В банке заверили, что «Транснефть» «понимала и оценивала свои возможные убытки», поскольку компания «подписала при заключении сделки декларацию о рисках, содержащую полную информацию о рисках и вероятности их реализации».
В Сбербанке подчеркнули, что считают решение Арбитражного суда Москвы «недостаточно обоснованным и несправедливым по отношению к добросовестным участникам рынка производных инструментов». Кроме того, по мнению банка, такое решение «серьезно препятствует законному развитию этого рынка» и нарушает «основополагающие принципы, на которых рынок производных инструментов построен».
Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку Сбербанка и «Транснефти» 8 июня. Источник в трубопроводной монополии в разговоре с РБК пояснил, что «Транснефть» будет требовать деньги у Сбербанка в рамках одного иска после того, как решение суда вступит в силу. Если банк не станет исполнять решение, трубопроводная компания снова обратится в суд, отмечал он.