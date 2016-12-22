Министр иностранных дел Катара объяснил изоляцию страны ее успешностью

Министр иностранных дел Катара шейх Мохаммед Бен Абдель Рахман Бен Джасем Аль Тани объяснил международную изоляцию страны тем, что она успешна и прогрессивна, передает Reuters. Аль Тани также заявил, что Доха не намерена идти на компромисс и менять свою внешнюю политику для разрешения кризиса в международных отношениях, вызванного разрывом дипломатических отношений с десятью странами.

«Нас изолировали, потому что мы успешны и прогрессивны. Катар — платформа для мира, а не терроризма», — сказал шейх Мохаммед Бен Абдель Рахман Бен Джасем Аль Тани журналистам в Дохе. Он также добавил, что этот дипломатический конфликт угрожает стабильности всего региона.

С Катаром разорвали дипломатические отношения десять стран: Бахрейн, Египет, Саудовская Аравия, Маврикий, Мальдивская Республика, Мавритания, Ливия, Коморские острова, Йемен, и Объединенные Арабские Эмираты. Катар был обвинен в поддержке экстремизма и спонсировании запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», а также в том, что Доха, по их мнению, не поддерживает решение союзников усилить изоляцию Ирана.

По словам Аль Тани, список требований для восстановления взаимодействия с другими странами ему до сих пор не предъявили. Глава МИД Катара также подчеркнул, что в Дохе считают единственно возможным способом разрешения кризиса в международных отношениях страны дипломатический путь.

​Издание Financial Times сообщило со ссылкой на анонимных представителей катарского правительства, что $1 млрд были переданы «Аль-Каиде» (запрещена в России) в качестве выкупа за членов семьи эмира, которых террористы похитили во время поездки в Южный Ирак.

Кроме того, по данным The Wall Street Journal, ведущие арабские страны уже работают над списком требований к Катару. По информации собеседников издания, одно из требований касается шагов, направленных на значительное сокращение объемов вещания телеканала «Аль-Джазира». Кроме того, пишет WSJ, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и их союзники добиваются гарантий того, что правительство Катара финансирование экстремистских групп на Ближнем Востоке и разорвет отношения с политическим руководством «Братьев мусульман» (организация, признанная в России запрещенной).