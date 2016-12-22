Путин на встрече в Астане обратился к главе Китая фразой «Один боец!»

Президент Владимир Путин перед началом встречи в Астане с председателем КНР Си Цзиньпином пошутил над китайской делегацией, которая задержалась по дороге в зал переговоров, сообщает «Российская газета».
Перед встречей в зале находилась российская делегация во главе с Путиным. Однако с китайской стороны на встречу пришел один председатель КНР Си Цзиньпин. Стулья, которые были предназначены для остальных членов китайской делегации, остались пустыми.
«Один боец!» — обратился к председателю Китая Путин.
Видео со встречи также опубликовал в своем Twitter журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. На нем видно, как запаздывающие члены китайской делегации садятся на свои места.
Переговоры с Си Цзиньпином прошли в Астане, куда Владимир Путин прибыл 8 июня. Также в столице Казахстана российский лидер встретится с премьером Пакистана Навазом Шарифом и примет участие в саммите глав государств-участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 8–9 июня.