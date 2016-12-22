Глава Общественной палаты Москвы заявил о 90% голосов за снос хрущевок

Около 90% жителей пятиэтажек, чьи дома включили в список по программе реновации, проголосовали за снос. Об этом заявил председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков, передает ТАСС.

Он заявил, что 4113 домов поддерживают программу реновации. В 2562 домах число проголосовавших за программу составляет более 90%. За три недели в опросе приняли участие собственники и наниматели по договору соцнайма 204,5 тыс. квартир.

«Явка носит беспрецедентный характер. Она говорит о том, что жители готовы решать проблему (связанную с реновацией. — РБК ), а также что они доверяют тем процедурам голосования, которые предложили им власти», — сказал Ремчуков.

Жители домов голосуют в приложении «Активный гражданин». Голосование продлится до 15 июня. По имеющимся результатам, 159 домов исключат из списка. В 268 домах 40–50% выступают за реновацию, против этого голосуют менее 30% жителей, заявил Ремчуков.

Во вторник, 6 июня, мэр Москвы Сергей Собянин назвал аналогичные цифры. Он заявил, что в среднем программу реновации поддержали 88% москвичей, которых затрагивает эта проблема. По его словам, жители 100 домов выступили против этой программы, поэтому их исключат из списка.