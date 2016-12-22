Комитет Думы поддержал проект о ведомственной охране для прокуратуры и СК

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам поддержать в первом чтении правительственный законопроект, позволяющий Генпрокуратуре, Следственному комитету (СКР) и Судебному департаменту при Верховном суде создавать свою ведомственную охрану. Об этом сообщает корреспондент РБК.
Как отмечается в проекте закона, это «не потребует выделения бюджетных средств из бюджетной системы России». Положения о ведомственной охране указанных госорганов будут утверждены «при наличии средств, необходимых для создания соответствующей ведомственной охраны».
По словам первого заместителя главы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнеста Валеева, сейчас охрана Генпрокуратуры, СКР и судов производится на конкурсной основе вневедомственной охраной и ФГУП «Охрана», и деньги на эту охрану ежегодно выделяются из бюджета. Появление ведомственной охраны у этих ведомств не только не потребует дополнительных трат, но и позволит сэкономить бюджетные средства, добавил парламентарий.
Как ранее писали «Ведомости», сокращение вневедомственной охраны МВД в 2015 году привело к проблемам у судов. Они обратились в Минфин с просьбой увеличить бюджет на охрану, а у МВД требовали снизить тарифы. Федеральные ведомства в этом отказали.