СМИ опубликовали видео нападения террористов на парламент Тегерана

Ливанский телеканал Al Mayadeen опубликовал видео нападения террористов запрещенного в России «Исламского государства» на здание парламента в столице Ирана Тегеране.

Видеосъемка шла с камер, установленных в помещениях парламента. На видео видно, как люди в панике срываются со своих мест и начинают бежать к выходу, некоторые из них спотыкаются и падают. Звука на видео нет.

Затем видно, как в помещении появляются вооруженные люди — трое мужчин без масок входят в зал по одному. Судя по видео, они стреляют — несколько человек остаются лежать на полу без движения.

В среду, 7 июня, в Тегеране произошел двойной теракт. Четверо мужчин напали на здание парламента. Один из них совершил самоподрыв, трое других были убиты силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранской армии).

Спустя полчаса нападению подвергся мавзолей имама Хомейни. В атаке участвовали трое террористов — мужчина открыл огонь по посетителям мавзолея, ранив несколько человек, после чего был ликвидирован спецслужбами. Вслед за этим смертница привела в действие пояс со взрывчаткой. Третий участник нападения был задержан, однако он покончил с собой. Также на месте происшествия был изъят неразорвавшийся пояс шахида.

Общее число погибших во время этих двух нападений достигло 16 человек. Пострадали из-за нападения террористов еще 43 человека. Запрещенная в России организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракты.

По данным иранских правоохранительных органов, пятеро убитых КСИР боевиков ранее входили в состав ваххабитских экстремистских организаций, затем они покинули Иран и примкнули к ИГ.