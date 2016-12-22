В Одессе лишили мандата подавшего в суд на Порошенко депутата

Одесский избирком лишил мандата депутата горсовета от партии «Блок Петра Порошенко» Александра Боровика. Об этом сообщает местный портал «Южный курьер» со ссылкой на источники в мэрии.

По данным источников портала, об изменении в составе горсовета Одессы объявят 14 июня. Боровик обещал присутствовать на сессии горсовета. Вместо Боровика в горсовет войдет другой представитель «Блока Петра Порошенко» — Сергей Голдаков, который также является представителем Интернет-партии народного депутата Дмитрия Голубова.

В марте 2017 года Боровик был лишен гражданства Украины, которое он получил весной 2015 года, из-за двойного гражданства. Из-за этого в мае 2016 года он был уволен с поста замгубернатора Одесской области. Народный депутат Дмитрий Линько опубликовал в своем Facebook фотографию копии указа президента Петра Порошенко о лишении украинского гражданства Боровика. На сайте президента Украины данный указ отсутствует.

Из-за лишения гражданства Боровик подал в суд на президента Украины Петра Порошенко. Об этом он написал в своем Facebook.

«Подали иск в Высший административный суд Украины в Киеве. Сразу после этого суд эвакуировали из-за сообщения о заминировании», — написал Боровик. Депутат заявил, что указ Порошенко о лишении его гражданства является «незаконным, принятым с превышением полномочий, предоставленных президенту Конституцией, и нарушающим конституционные права и свободы гражданина Украины».

Боровик подчеркнул, что указ был принят по политическим мотивам и носит избирательный характер. По его словам, это решение обладает «признаками тоталитарного режима, когда власть пользуется лишением гражданства как наказанием за политические взгляды и идеи».

В 2015 году Боровик занимал пост заместителя министра экономического развития и торговли Украины в правительстве Арсения Яценюка.