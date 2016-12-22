Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,27 56,74 EUR Нал. 64,36 63,75 USD Бирж. 56,93 -0,16 EUR Бирж. 63,91 -0,43 USD ЦБ. 56,99 +0,40 EUR ЦБ. 64,15 +0,43 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1857,26 -0,60% РТС 1027,61 -0,65% Brent 47,79 -0,85% DJIA 21173,69 +0,18% Nasdaq 6297,38 +0,36% FTSE 7460,51 -0,24%
Путин приехал в Астану для участия в саммите ШОС
Лента новостей
Профилактика преступлений: какое будущее ждет правоохранительную систему? 15:55, Мнение В Сбербанке опровергли проверку всех офисов в Москве из-за угрозы взрыва 15:52, Общество Скворцова рассказала о снижении числа пьющих и курящих россиян 15:48, Общество Путин приехал в Астану для участия в саммите ШОС 15:32, Политика Порошенко поручил сократить закупки ядерного топлива у России 15:31, Политика Transparency ответила на просьбу Поклонской возбудить уголовное дело 15:19, Политика Песков отказался «смешить публику» обвинением Вашингтона в кибератаках 15:14, Политика Депутаты и эксперты раскритиковали бюджет за «консервацию застоя» 15:09, Экономика Интернет-омбудсмен назвал «безумием» предложение запретить анонимайзеры 15:07, Технологии и медиа В Кремле прокомментировали курс Украины на членство в НАТО 15:06, Политика В Москве задержали администратора одной из «групп смерти» 14:58, Общество Медведев назвал любовь к вручению госнаград традицией России 14:53, Политика «Транснефть» выиграла у Сбербанка суд по сделке с убытком на 66 млрд руб. 14:51, Бизнес «Медиазона» рассказала о новом задержанном по делу о митингах 26 марта 14:44, Политика В Госдуму внесли законопроект о запрете анонимайзеров 14:34, Технологии и медиа Казанский «Рубин» объявил об отставке главного тренера 14:29, Спорт Еноты и банкноты: как заработать на домашнем зоопарке 14:19, Свое дело РЖД потребовалось еще 50 млрд руб. на инвестпрограмму 14:11, Бизнес Глава «Руси сидящей» назвала причину обысков в организации 14:05, Общество ЛУКОЙЛ приобретет нефтяную компанию в ХМАО у катарского шейха 14:02, Бизнес Суд оставил в СИЗО арестованного за призывы к беспорядкам математика 13:58, Общество Глава МИД Катара приедет с визитом в Москву 13:54, Политика Иранские власти назвали имена исполнителей двойного теракта в Тегеране 13:49, Общество Верховный суд в Осло отказал Брейвику в жалобе на нарушение прав человека 13:42, Общество Nissan отозвал в России 976 автомобилей Terrano 13:40, Бизнес В Госдуме предложили сажать в тюрьму на 5 лет организаторов «каруселей» 13:37, Политика Власти Москвы рассказали об экспериментальных районах на месте хрущевок 13:35, Бизнес ЦСКА продлил контракты с братьями Березуцкими и Игнашевичем 13:30, Спорт
Путин приехал в Астану для участия в саммите ШОС
Политика, 15:32
0
Путин приехал в Астану для участия в саммите ШОС

Президент Владимир Путин приехал в столицу Казахстана Астану, где он примет участие в саммите глав государств-участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщила пресс-служба Кремля, передает «РИА Новости».

Саммит ШОС пройдет в Астане 8–9 июня. Помощник российского президента Юрий Ушаков заявлял, что на саммите будет обсуждаться вопрос членства Ирана в ШОС. Он отметил, что российская сторона поддерживает вступление Ирана в организацию.

Ушаков уточнил, что этот вопрос будет обсуждаться «в узком составе». Решение по членству Ирана назрело, однако Москва не ожидает, что оно будет принято по итогам этого саммита, уточнял он.

Заявку на вступление в ШОС Иран подал в 2008 году. До этого времени принять страну в организацию было невозможно, поскольку Иран находился под санкциями ООН. Впоследствии санкции сняли.

Как отмечал Ушаков, на встрече в Астане главы государств также обсудят ситуацию в Афганистане и развитие ШОС. Вместе с тем участники должны будут принять концепцию по борьбе с экстремизмом. Саммит начнется с концерта в честь лидеров стран, а 9 июня Пакистан и Индия получат статус членов ШОС. Процесс присоединения этих стран продолжался три года. В Астане Путин также проведет отдельные переговоры с премьером Пакистана Навазом Шарифом и председателем Китая Си Цзиньпином. Вечером 9 июня российский лидер примет участие в открытии выставки ЭКСПО.

В настоящее время членами ШОС являются шесть постоянных членов: Россия, Узбекистан, Китай, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Наблюдателями ШОС являются Индия, Иран, Пакистан, Белоруссия, Монголия и Афганистан.

Теги: Владимир Путин , Астана , ШОС
Главное
В Кремле прокомментировали курс Украины на членство в НАТО Политика
Материалы по теме
В Кремле рассказали о поддержке вступления Ирана в ШОС Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку