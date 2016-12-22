Путин приехал в Астану для участия в саммите ШОС

Президент Владимир Путин приехал в столицу Казахстана Астану, где он примет участие в саммите глав государств-участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщила пресс-служба Кремля, передает «РИА Новости».

Саммит ШОС пройдет в Астане 8–9 июня. Помощник российского президента Юрий Ушаков заявлял, что на саммите будет обсуждаться вопрос членства Ирана в ШОС. Он отметил, что российская сторона поддерживает вступление Ирана в организацию.



Ушаков уточнил, что этот вопрос будет обсуждаться «в узком составе». Решение по членству Ирана назрело, однако Москва не ожидает, что оно будет принято по итогам этого саммита, уточнял он.

Заявку на вступление в ШОС Иран подал в 2008 году. До этого времени принять страну в организацию было невозможно, поскольку Иран находился под санкциями ООН. Впоследствии санкции сняли.



Как отмечал Ушаков, на встрече в Астане главы государств также обсудят ситуацию в Афганистане и развитие ШОС. Вместе с тем участники должны будут принять концепцию по борьбе с экстремизмом. Саммит начнется с концерта в честь лидеров стран, а 9 июня Пакистан и Индия получат статус членов ШОС. Процесс присоединения этих стран продолжался три года. В Астане Путин также проведет отдельные переговоры с премьером Пакистана Навазом Шарифом и председателем Китая Си Цзиньпином. Вечером 9 июня российский лидер примет участие в открытии выставки ЭКСПО.



В настоящее время членами ШОС являются шесть постоянных членов: Россия, Узбекистан, Китай, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Наблюдателями ШОС являются Индия, Иран, Пакистан, Белоруссия, Монголия и Афганистан.