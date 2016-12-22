Медведев назвал любовь к вручению госнаград традицией России

В России «любят ​государственные награды и вручать, и получать». По мнению главы правительства Дмитрия Медведева, «таковы традиции нашей страны». Об этом он заявил во время вручения государственных и правительственных наград работникам органов исполнительной власти, передает «РИА Новости».

По мнению Медведева, «ничего в этом плохого нет». «Где-то этому меньше внимания уделяют, считают, что лучший подарок — это деньги или еще что-то. Но у нас государственные награды имеют значение», — заявил Медведев.​

Премьер-министр вручил медаль Столыпина I степени научному руководителю Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгению Ясину. Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов получил медаль Столыпина II степени. Распоряжение об их награждении Медведев подписал 11 апреля. Согласно тексту документа, ​Ясин и Кузьминов получили награды за заслуги в экономической деятельности, в частности, за решение стратегических задач социально-экономического развития.

Дмитрий Медведев (слева) и Евгений Ясин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Также главный редактор «Российской газеты» Владислав Фронин получил благодарность правительства за заслуги в развитии отечественных СМИ. Также благодарность получила заведующая отделом Третьяковской галереи Нина Давыдова.