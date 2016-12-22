Порошенко поручил сократить закупки ядерного топлива у России

Президент Украины Петр Порошенко поставил задачу министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику снизить долю закупок ядерного топлива у России в 2017 году до 45%. Об этом он заявил в ходе своего визита на Трипольскую ТЭС, сообщает «Интерфакс-Украина».

По его словам, в 2016 году Киев получил от Москвы 55% необходимого для работы украинских атомных электростанций ядерного топлива. «Сколько я поставил задачу господину министру [Игорю Насалику] в 2017 году? Уже 45%», — сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что диверсификация источников поставок ядерного топлива для АЭС Украины является важной целью с точки зрения обеспечения энергобезопасности страны.

Согласно данным Государственной службы статистики, Украина за период с января по март 2017 года закупила ядерное топливо на общую сумму $121,4 млн, при этом топливо российского производства было закуплено Киевом на $63,8 млн, шведского производства — на $57,6 млн, указывает «Интерфакс». Доля закупок Украиной ядерного топлива в январе 2017 года у российской топливной компании «ТВЭЛ» в денежном эквиваленте составила 52,55%, а у шведской Westinghouse Electric Company — 47,45%.

В конце апреля президент Westinghouse Хосе Эметерио Гутьеррес в интервью агентству «Интерфакс-Украина» рассказал о планах компании увеличить поставки топлива для АЭС Украины до шести партий в год, а президент государственной энергетической компании Украины «Энергоатом» Юрий Недашковский эту информацию подтвердил.