Глава «Руси сидящей» назвала причину обысков в организации

Обыски Следственного комитета в правозащитной организации «Русь сидящая» связаны с проверкой информации о «хищении бюджетных средств». Об этом глава организации Ольга Романова заявила журналистам, передает ТАСС.

«Бюджетных средств у нас нет в принципе», — сказала Романова. Она отметила, что не связывает обыски в офисе организации с делом «Седьмой студии», основанной режиссером Кириллом Серебрянниковым. Следователи изъяли бухгалтерскую документацию, выемку проводили четыре правоохранителя в присутствии двух понятых, добавила Романова.

В офис организации приходили четыре сотрудника УБЭП (управление по борьбе с экономическими преступлениями), уточнила в разговоре с РБК сотрудница фонда Светлана Осипова. «Забрали два документа и ушли, технику не смотрели», — добавила она.

Речь шла не об обыске, а об «обследовании помещений», следовало из протокола, который составили полицейские по итогам мероприятия, рассказал РБК координатор «Руси сидящей» Сергей Шаров-Делоне. «Пришли около 10 часов утра, показали удостоверения, все очень корректно. Запросили пару бухгалтерских документов, никаких компьютеров не вскрывали. Сообщили, что им поступил сигнал, что у нас происходит растрата бюджетных средств», — рассказал правозащитник.

Кто именно подал такой сигнал, полицейские не сообщили. «Мы грешим на ФСИН. Никому больше мы так не досаждаем. Мы не участвуем в политической деятельности, не наблюдаем на выборах, не финансируем ИГ [запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство»]», — сказал он. По его мнению, ФСИН могла быть недовольна участием «Руси сидящей» в проекте реформы тюремной системы, которая «сильно сократит возможности левых доходов и коррупционных схем во ФСИН», а также курсами финансовой грамотности для заключенных, которые проводит фонд. «Они тоже сильно уменьшают возможности вольностей и давления на заключенных», — добавил Шаров-Делоне.

Ранее стало известно, что в фонд «Русь сидящая» утром в четверг пришли с обысками сотрудники правоохранительных органов. Координатор «Руси сидящей» Алексей Федяров сообщал РБК, что сотрудники фонда заблокированы в офисе, о причинах обыска на тот момент не сообщалось.

«Русь сидящая» — благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям. Организация была создана в 2008 году Ольгой Романовой и другими общественными активистами, родственники которых оказались под арестом.