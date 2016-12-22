ЛУКОЙЛ приобретет нефтяную компанию в ХМАО у катарского шейха

ЛУКОЙЛ решил приобрести 100% «Чумпасснефтедобычи» в Ханты-Мансийском автономном округе, которая владеет лицензией неподалеку от его активов. Продавцом выступает компания экс-премьера Катара Хамада бен Яссима аль-Тани

Фото: Сергей Куликов / Интерпресс / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство ЛУКОЙЛа о покупке ​99,999% компании «Чумпасснефтедобыча», зарегистрированной в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), говорится на сайте ведомства.

Представитель ЛУКОЙЛа отказался от комментариев.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», «Чумпасснефтедобыча» принадлежит багамской Heritage Oil & Gas Holdings Limited. Единственный ее актив — лицензия на разработку Западно-Чумпасского месторождения в ХМАО, расположенного в 100 км от Нижневартовска. Запасы «Чумпасснефтедобычи» составляют 65 млн барр. (около 9 млн т, по категории 2P), следует из материалов Heritage Oil& Gas. По данным «Интерфакса», ежегодно компания добывает ​21 тыс. т нефти.

ЛУКОЙЛу принадлежит лицензия на соседнем Чумпасском месторождении.

Heritage Oil&Gas помимо России добывает нефть в Нигерии, а также ведет геологоразведку в Танзании, Папуа — Новой Гвинее, Гане и Ливии, а также на Мальте. В июне 2014 года катарская Al Mirqab Capital SPC приобрела Heritage, говорится на сайте багамской компании. По данным «Интерфакса», Al Mirqab Capital SPC принадлежит шейху Хамаду бен Яссиму аль-Тани, который в 2007–2013 годах занимал пост премьера Катара и возглавлял катарский суверенный фонд QIA, и его семье.

QIA вместе с Glencore в декабре 2016 года приобрел 19,5% «Роснефти» за €10,2 млрд.

Представитель Heritage пока не ответил на запрос РБК.