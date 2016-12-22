Власти Москвы рассказали об экспериментальных районах на месте хрущевок

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов назвал параметры экспериментальных микрорайонов, которые могут быть построены на месте снесенных пятиэтажек. Их площадь составит 80 га, а средняя плотность застройки — 25 тыс. кв. м на гектар, говорится на официальном сайте мэрии Москвы. Соответствующие параметры должны учитываться архитектурными бюро, участвующими в конкурсе по разработке концепции экспериментальных площадок программы реновации. Прием заявок на него стартовал в конце мая.

«Условный микрорайон в творческом задании нужно будет создать не на пустом месте, а в пространстве с уже имеющейся застройкой, — отметил Сергей Кузнецов. — Участникам даются ориентировочные технико-экономические показатели: площадь микрорайона — 80 гектаров, средняя плотность застройки — 25 тыс. кв. м на гектар на квартал».

Ранее вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин говорил, что программа реновации предполагает «нормальную городскую застройку плотностью не выше 25 тыс. кв. м на гектар», не называя площадь новых микрорайонов. В презентации Москомархитектуры «Реализация программы реновации» в качестве примера качественной жилой застройки приводятся кварталы Фрунзенской набережной с плотностью в 22,3 тыс. кв. м на 1 га.

В ходе конференции РБК «Недвижимость в России», прошедшей 7 июня, Сергей Кузнецов заявил о том, что интерес к конкурсу уже проявили два мировых архитектурных бюро — Zaha Hadid Architects и Herzog & de Meuron Architekten. По его словам, представители Zaha Hadid Architects уже приезжали в Москву и проводили консультации со стройкомплексом, при этом окончательного решения об участии в конкурсе бюро пока не приняли.