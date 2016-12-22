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В посольстве США в Киеве рассказали о произошедшем взрыве
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В посольстве США в Киеве рассказали о произошедшем взрыве
Политика, 12:18
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В посольстве США в Киеве рассказали о произошедшем взрыве

На территорию посольства США в Киеве в ночь на 8 июня забросили «небольшое зажигательное устройство». Об этом РБК рассказал пресс-атташе американского посольства в Киеве Джефф Анисман рассказал РБК.

Инцидент произошел около полуночи 8 июня. По его словам, взрыв «не причинил никаких повреждений собственности посольства». «Никто из персонала не пострадал. Посольство работает в обычном режиме. Мы не считаем этот инцидент террористическим актом», — сообщил он. По его словам, сотрудники дипмиссии «тесно сотрудничают» с украинскими правоохранительными органами для расследования произошедшего.

В ночь на 8 июня на территории посольства США в Киеве сработало неизвестное взрывное устройство. МВД Украины квалифицировало произошедший взрыв как теракт. По предварительной информации, взрывное устройство было брошено на территорию посольства. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 258 УК Украины (террористический акт).

Теги: Украина , Киев , взрыв , Посольство США
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