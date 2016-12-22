Староверы обучили китайских военных навыкам выживания в Сибири

Военная делегация армии Китая прошла курс подготовки для спецназа Российской армии со старообрядцами в Сибири. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на помощника командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковника Ярослава Рощупкина.

Китайские офицеры среднего и младшего командного звена приехали в центр Ергаки, а потом были переброшены вертолетами на место проведения тренировок в таежном среднегорье, военные получили российскую экипировку.

«Староверы преподали гостям из Поднебесной базовые навыки выживания в условиях дикой природы Сибири: как ориентироваться на местности, преодолевать скалы, ущелья и водные преграды, добывать огонь, пищу и питьевую воду, обустраивать ночлег, оказывать неотложную медпомощь», — заявил Рощупкин.

«Особенно понравилась» китайским военнослужащим рыбалка с применением самодельной снасти, заявил российский офицер. Курсы были организованы в рамках международной деятельности Минобороны России на 2017 год, подчеркнул полковник.