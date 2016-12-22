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Экс-замглавы администрации Уфы получил 3,5 года колонии за кражу земель
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Экс-замглавы администрации Уфы получил 3,5 года колонии за кражу земель
Политика, 11:22
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Экс-замглавы администрации Уфы получил 3,5 года колонии за кражу земель

Суд приговорил бывшего замглавы администрации Уфы Владислава Никитина к 3,5 годам колонии за кражу федеральных земель. Сумма отчужденного участка составляет около 1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета по региону.

Никитин признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По данным следствия, в 2011 году Никитин, будучи руководителем по землепользованию и застройке Уфы, способствовал переводу участка спортивного аэродрома в муниципальную собственность. Отчужденный участок был передан предприятию сестры Никитина для жилой застройки, для «видимости законных оснований» сделки были проведены торги.

Следователи отметили, что аэропорт в результате сделки перестал функционировать, сейчас участок до сих пор в аренде предприятия обвиняемого. Сам Никитин свою вину не признает.​

Дело в отношении Никитина было передано в суд в ноябре 2016 года. Экс-чиновник обвинялся в злоупотреблениях должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.

Теги: суд , Уфа
Главное
На Украине приняли закон о стремлении к членству в НАТО Политика
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