Более 50% россиян не смогли правильно озвучить название праздника 12 июня

Более половины опрошенных россиян — 51% — не смогли озвучить правильное название праздника, который отмечается 12 июня в России. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-центра.

По данным социологов, 32% от числа всех опрошенных заявили, что 12 июня отмечается День независимости России. Также 3% опрошенных сказали, что 12 июня празднуется годовщина принятия декларации о государственном суверенитете России. Кроме того, сократилось число россиян (с 8% в 2016 году до 2% в 2017 году), считающих, что 12 июня отмечается годовщина выборов первого президента России.

11% респондентов не знают или не смогли ответить, какой праздник отмечается в России 12 июня. Вместе с тем 3% россиян не считают 12 июня праздничным днем.

При этом верный ответ — что 12 июня отмечается День России, дали 49% россиян. В 2016 году такой ответ дали 44% опрошенных.

Опрос проводился 19–22 мая, в нем принимали участие 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

По мнению 60% респондентов, независимость России пошла на благо стране. В 2016 году такого мнения придерживались 56% россиян. Также 16% россиян считают, что независимость повредила России. В 2016 году этой точки зрения придерживались 21% респондентов.