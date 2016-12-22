В Великобритании начались выборы в парламент

В Британии начались внеочередные выборы в нижнюю палату парламента, ​избирательные участки открыты с 7:00 по Лондону (9:00 мск). Об этом сообщает Би-би-си.

По всей стране открыто 40 тыс. избирательных участков, проголосовать можно будет до 22:00 (до полуночи по московскому времени). Представители консерваторов, лейбористов, либерал-демократов, Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) и Партии независимости Шотландии являются главными претендентами на 650 мест в палате общин.

Окончательные результаты станут известны 9 июня.

Мэй на переправе: кто выиграет от досрочных выборов в Великобритании

Досрочные парламентские выборы в Британии проходят после решения премьер-министра страны Терезы Мэй распустить парламент, чтобы укрепить парламентское большинство перед началом переговоров с Брюсселем. Кроме того, необходимость выборов Мэй объяснила тем, что в парламенте страны нет единства по вопросу выхода Великобритании из Европейского союза. За выход из союза граждане страны проголосовали на референдуме в июне 2016 года.

Как сообщал Reuters, предыдущие выборы в парламент прошли в 2015 году, следующие должны были пройти не ранее 2020 года.