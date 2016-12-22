В Катаре огласили предварительные итоги расследования хакерской атаки

Власти Катара установили, что взлом серверов информационного агентства страны (Qatar News Agency, QNA) был совершен из-за уязвимости на сайте QNA. Следователи установили «источники, через которые была проведена кибератака». Также установлено, что файл, посредством которого был совершен взлом 24 мая, был установлен еще в апреле, говорится в заявлении МВД Катара.

Власти страны представят подробный отчет об обстоятельствах взлома на пресс-конференции, которую проведут после окончания расследования, сообщили в министерстве. Возможной даты пресс-конференции в ведомстве не назвали. На пресс-конференции власти планируют назвать ответственных за взлом QNA.

QNA 24 мая опубликовал заметку о выступлении эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани, во время которого он высказался за улучшение отношений с Ираном, назвал исламистское движение ХАМАС и ливанскую радикальную группировку «Хезболла» движениями сопротивления и заявил, что срок правления президента США Дональда Трампа может быть недолгим. Директор катарского агентства заявил, что эта новость стала результатом хакерской атаки. CNN со ссылкой на источники сообщил, что ко взлому QNA могли быть причастны хакеры из России, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту информацию «очередной ложью».

Десять стран Ближнего Востока и севера Африки обвинили Катар в поддержке терроризма и разорвали дипломатические отношений с этой страной. На такие меры пошли в Саудовской Аравии, ОАЭ, Йемене, Ливии, Мавритании, Маврикии, Бахрейне, Египте, Мальдивской Республике и на Коморских островах.