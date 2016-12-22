Иран отверг заверения в дружбе США после слов Трампа о теракте в Тегеране

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал соболезнование президента США Дональда Трампа по терактам в Тегеране «противоречивым». Об этом министр заявил в своем микроблоге в Twitter.
«Противоречивое заявление Белого дома и санкции сената [прозвучали] в то время, когда иранцы боролись с терроризмом, который поддерживают клиенты США. Иранский народ отвергает такие заверения в дружбе от США», — написал он.
Ранее, 7 июня, Дональд Трамп в своем соболезновании заявил, что Иран является и спонсором, и жертвой терроризма. «Мы подчеркиваем, что государства, которые поддерживают терроризм, рискуют пасть жертвой зла, которое они продвигают», — заявил Трамп.
Жертвами двойного теракта в Тегеране, который произошел 7 июня, стали 13 человек, пострадали более 40 человек. В этот день две группы боевиков атаковали мавзолей бывшего руководителя страны аятоллы Хомейни, а также здание местного парламента.
Ответственность за взрывы взяла на себя запрещенная в России организация «Исламское государство». В свою очередь, Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранских вооруженных сил) заявил о том, что к теракту причастна Саудовская Аравия. «Террористическая атака произошла всего лишь спустя неделю после встречи президента США и лидеров стран, которые поддерживают террористов», — говорилось в сообщении КСИР.