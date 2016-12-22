Киев создал комиссию по формированию позитивного имиджа Украины

Кабмин Украины создал межведомственную комиссию по вопросам популяризации Украины, главой ведомства стал министр информационной политики Юрий Стець. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

По данным агентства, комиссия создавалась как временный совещательный орган Кабмина. Задачами комиссии стали в том числе рассмотрение вопросов, связанных с формированием позитивного имиджа Украины в мировом информационном пространстве, а также координация между ведомствами.

Ранее Петр Порошенко подписал закон о языковых квотах на украинском ТВ, согласно которым телеканалы страны обязаны 75% эфирного времени вещать на украинском языке. «Учитывая последние события на Украине и состояние международных отношений с отдельными государствами, в последнее время в обществе особенно растет спрос на национальный аудиовизуальный продукт», — говорилось в пояснительной записке. Президент Украины утверждал, что предложения внести такие квоты поступали от «представителей СМИ».





