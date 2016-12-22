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В Брисбене из-за подозрительного предмета полиция оцепила торговый центр
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В Брисбене из-за подозрительного предмета полиция оцепила торговый центр
Общество, 06:28
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В Брисбене из-за подозрительного предмета полиция оцепила торговый центр

В австралийском Брисбене сотрудники правоохранительных органов из-за «подозрительного предмета» оцепили торговый центр Kmart и эвакуировали из него всех посетителей, сообщает издание Courier Mail.

Инцидент, по информации издания, произошел около 9:30 по местному времени (2:30 мск). В это время, как пишет Courier Mail, в дежурную часть поступило сообщение об обнаружении в здании ТЦ «подозрительного предмета».

Как уточнялось в Twitter местной полиции, людей также просили «избегать» района, в котором находится торговый центр. Сколько именно посетителей из него было эвакуировано не уточняется. В данный момент на месте инцидента работают саперы с собаками.

Однако позже, как сообщает Courier Mail, угроза не подтвердилась. Предмет, который, по информации издания, вызвал «серьезную озабоченность» среди местных сотрудников правопорядка оказался «абсолютно безвредным».

«Очевидно, что это меры безопасности», — прокомментировал произошедшее инспектор полиции Поль Риди. «Безопасность людей имеет первостепенное значение», — также пояснил он, подчеркнув, что «можно восстановить торговый центр, и вернуть все на свои места, но люди в данном случае — самое важное».

Теги: эвакуация , Брисбен , угроза взрыва , оцепление
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