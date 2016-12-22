В Белоруссии задержали разыскиваемого в Чечне чемпиона мира по ММА

В белорусском городе Добруше пограничники вновь задержали ​чемпиона мира по смешанным боевым искусствам (ММА) Мурада Амриева, который в Чечне был объявлен в розыск. Об этом телеканалу «Дождь» сообщил​ глава Комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин.

По словам собеседника телеканала, до утра 8 июня Амриев будет находиться в Добруше, а затем сотрудники правоохранительных органов доставят спортсмена в Гомель.

Ранее, 5 июня, борец был задержан полицейскими в Брянской области. Однако на тот момент, как поясняли РБК в региональном главке МВД, решение о передаче Амриева в Чечню не было принято.

На следующий день адвокат спортсмена Петр Заикин рассказал РБК, что борец был отпущен. Таким образом, как уточнял защитник, представителям Чечни брянские работники правопорядка «процессуально передать» Амриева уже не смогут. «Ведь он [Амриев] освобожден», — отмечал Заикин.

В Чечне ​чемпиона мира по ММА обвиняют в использовании заведомо подложного паспорта. Борец, по информации правозащитников, несколько лет назад легально получил паспорт, в котором был неправильно указан год его рождения. На основании этого, по данным защиты, теперь сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

Однако по версии адвоката Амриева, задержание спортсмена не было связано с преследованием его по статье Уголовного кодекса. Оно, как уточнял Заикин, касалось заявлений борца «о кровной мести со стороны высокопоставленного чиновника полиции Чечни», о которых прежде со ссылкой на родственников чемпиона мира по ММА писала «Новая газета».