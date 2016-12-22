Число жертв двойного теракта в Тегеране увеличилось до 13 человек

Количество погибших в результате двойного теракта в Тегеране увеличилось до 13 человек, сообщает Reuters со ссылкой на прозвучавшее в эфире местного государственного телеканала IRIB заявление замминистра внутренних дел Ирана Хосейна Зольфагари.
Ранее было известно о 12 жертвах нападения.
Также, как уточнил замглавы ведомства, ранения при атаке получили 43 человека.
Двойной теракт в столице Ирана произошел 7 июня. В этот день две группы боевиков атаковали мавзолей бывшего руководителя страны аятоллы Хомейни, а также здание местного парламента.
В последнем, в частности, участвовали четверо боевиков. В парламент они проникли, переодевшись в женскую одежду. После перестрелки один из них привел в действие находившееся на нем взрывное устройство. Остальные террористы тем временем были убиты Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
Позже ответственность за оба нападения взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». При этом в Иране затем заявили о причастности к атакам Саудовской Аравии.