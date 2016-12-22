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В Белоруссии задержали разыскиваемого в Чечне чемпиона мира по ММА

Число жертв двойного теракта в Тегеране увеличилось до 13 человек

В первую сотню международного рейтинга QS вошел один российский вуз

Трамп проигнорировал вопросы о показаниях Коми по делу о связях с Россией

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Объем утечек конфиденциальной информации в России за год вырос в 100 раз

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В мэрии сочли «провокационной игрой» позицию ФБК при согласовании митинга

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Как действия регуляторов отразятся на курсе евро в июне

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Три футболиста исключены из состава сборной России

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В Москве определили 13 «рекордсменов» по долгам за проезд в транспорте

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