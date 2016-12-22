В Москве определили 13 «рекордсменов» по долгам за проезд в транспорте

В Москве 13 человек стали должниками-рекордсменами, которые не оплатили штрафы за безбилетный проезд. Об этом рассказал руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Сергей Дьяков, сообщается на сайте Единого транспортного портала.

По его словам, в основном должники — жители Москвы. У одного из них накопилось 33 штрафа за безбилетный проезд. «Таких пассажиров мы берем на контроль, материалы направляем судебным приставам», — рассказал Дьяков.



Руководитель ГКУ «Организатор перевозок» отметил, что прибыль с продажи билетов уходит на обновление подвижного состава, ремонт станций и прилегающих территорий.

Всего в список должников включены 13 человек, которые не оплатили штрафы не только за безбилетный проезд, но и за попрошайничество и нелегальную торговлю. Как отмечается в сообщении, два гражданина, которые неоднократно занимались попрошайничеством в метро, задолжали по штрафам 115 тыс. руб., а уроженец Ленинградской области получил 23 штрафа на общую сумму 19,6 тыс. руб. за то, что нелегально торговал в столичном метро.

С начала 2017 года уже было взыскано 47 тыс. штрафов на сумму около 60 млн руб., отмечается в сообщении.

В январе 2016 года сообщалось, что Министерство транспорта предложило ввести единую для всей России сумму штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте. По его данным, в 22 из 85 российских регионов не предусмотрены штрафы для «зайцев», а в некоторых суммы варьируются от 20 до 1 тыс. руб.

В Москве за безбилетный проезд предусмотрен штраф в размере 1 тыс. руб., сообщается на сайте «Московский транспорт». В том случае, если гражданин использовал для прохода в транспорт не свою персонифицированную проездную карту, то он должен будет оплатить штраф в размере 2,5 тыс. руб.

У того, кто получил штраф, есть 60 дней, чтобы добровольно его оплатить, после чего его могут взыскать судебные приставы. В случае неуплаты штрафа в срок его сумма удваивается.