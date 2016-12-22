Жители Туапсе на два дня остались без водоснабжения

Город Туапсе вторые сутки остается без водоснабжения. Обещание восстановить подачу воды к вечеру 7 июня власти города не выполнили, сообщили РБК в общественном движении «Молодые юристы России».

В сообщении администрации города говорится, что ремонтные работы на водозаборе были закончены в 13:30 мск 7 июня. «Администрация города Туапсе информирует, что по состоянию на 13:30 часов полностью завершены строительно-монтажные работы на водозаборе. МУП «ЖКХ» приступило к наполнению резервуаров воды из скважин для последующей стабильной подачи в водопроводную сеть потребителям», — говорится в сообщении. В то же время горожане опровергают восстановление подачи воды в дома.

Руководитель пресс-службы общественного движения «Молодые юристы России» Евгения Моткова в разговоре с РБК отметила, что администрация не выполнила обещание восстановить работу системы подачи воды в полном объеме 7 июня не позднее 18 часов. «В городе всё так же отсутствует вода. В 18:15 мне жители сказали, что воды до сих пор нет. Мы сегодня отправили письма в МЧС и прокуратуру. Глава администрации не предпринимает никаких действий, а люди несколько суток без воды», — рассказала Моткова.

Как сообщает издание «Туапсинские вести», вода в городе была отключена в ночь на 6 июня. Отключение было связано с плановым ремонтом водозабора. Восстановить подачу воды «Водоканал» планировал вечером того же дня. Однако ремонтные работы затянулись. Глава ЖКХ города Туапсе Евгений Коротких заявил, что в ходе ремонтных работ возникли неожиданные затруднения. «Ремонт, даже если он плановый, всегда преподносит «сюрпризы». Даже дома делаешь его дольше, чем планируешь. Вот и у нас обнажились узкие места, потребовалось больше времени для ремонта», — заявил он. В то же время Коротких пообещал, что в ходе работ оборудование на водозаборе будет заменено на более качественное.

В Самаре 25 мая из-за повреждения водовода во время земляных работ без холодной воды остались около 73 тыс. человек. Весной этого года после аналогичных отключений прокурор Самары возбудил административные дела о нарушении при производстве земляных работ против компании «Самаратрансстрой» и ее директора. В результате они были оштрафованы на 650 тыс. руб.