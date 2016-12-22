Черчесов огласил состав сборной России на Кубок конфедераций

Черчесов назвал окончательный состав сборной России на Кубок конфедераций

Алексей Учитель рассказал о личном письме от Натальи Поклонской

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«Зенит» не сообщил тренеру Мирче Луческу об отставке

ЛНР и Украина заявили о потерях Киева в боях в Донбассе

Прокуратура начала проверку аукциона Минобороны на 608 млн руб.

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Курс доллара превысил 57 руб. впервые с конца мая

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Росавиация опровергла отмену всех чартерных рейсов при массовых задержках

Медведев лазером сварил крыло лайнера МС-21

X5 Retail Group откроет сеть для пассажиров на вокзалах и в аэропортах