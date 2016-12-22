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ЛНР и Украина заявили о потерях Киева в боях в Донбассе
Украинский кризис, 19:17
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ЛНР и Украина заявили о потерях Киева в боях в Донбассе

Украинские военные во время попытки прорваться у села Желобок Славяносербского района Луганской области к северо-западу от Луганска потеряли десять человек. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики подполковник Андрей Марочко, передает «Луганский информационный центр».

По его словам, со стороны ЛНР был ранен один человек, а также ранения получил мирный житель.

В свою очередь, пресс-служба штаба Антитеррористической операции (АТО), которую киевские власти ведут в Донбассе, в своем Facebooke сообщила, что в результате столкновения с ополченцами погиб один военнослужащий, а семь получили ранения.

По данным украинских военных, «на Луганском направлении количество обстрелов сил АТО существенно выросло». По их данным, ополченцы обстреляли вооруженные силы Украины из тяжелой артиллерии калибра 152 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. По словам украинских военных, ополченцы применяют гранатометы АГС-17 и СПГ-9, противотанковые управляемые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Кроме того, военные отметили, что ополченцы стали применять беспилотные летательные аппараты, один из которых был сбит украинским военными. В АТО заявили, что, по некоторым данным, ополченцы «накапливают резервы» и готовятся к наступлению.

В свою очередь, представитель оборонного ведомства Луганской республики подполковник Андрей Марочко заявил, что украинские военные пытались прорвать оборону около села Желобок, передает его слова «Луганскинформ». «ВСУ не сумели продвинуться вперед и пока прекратили попытки наступления на Желобок. На данный момент киевские силовики в указанном районе остаются на старых позициях, занимаемых еще с 2015 года», — сказал он. Всего, по словам Марочко, украинские военные предпринимали три попытки прорваться в этом направлении.

Как сообщает «Луганскинформ», украинские силовики обстреляли город Кировск из 122-мм гаубиц Д-30, поселки городского типа Донецкий и Фрунзе, а также город Стаханов.

Договоренность о введении режима тишины в Донбассе была достигнута 29 марта во время трехсторонней встречи контактной группы в Минске. В тот же день президент Украины Петр Порошенко поручил Генштабу Вооруженных сил Украины и Министерству обороны прекратить вести огонь в зоне конфликта на востоке Украины.

Теги: Донбасс , конфликт на Украине , конфликт в Донбассе
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