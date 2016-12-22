Поклонская ответила на обвинения о незадекларированной квартире в Донецке

Замглавы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская опровергла информацию о наличии у нее незадекларированной квартиры в Донецке и заявила, что намерена инициировать депутатский запрос в Генеральную прокуратуру. Об этом сама депутат сообщила в комментарии РБК.

«Я буду просить Генеральную прокуратуру России провести проверку по факту совершенных преступлений. По признакам статей [Уголовного кодекса] 201 — злоупотребление полномочий лицом, выполняющим управленческие функции, в коммерческих целях, 128.1 — клевета, 137 — распространение сведений о частной жизни без согласия лица в отношении несовершеннолетнего ребенка, 170 — регистрации незаконных сделок с недвижимым имуществом», — сказала она.

Поклонская заявила, что «сегодня вечером мы все подготовим, а завтра направим». «Потому все, что я пока могу прокомментировать сейчас — это инициирование проверок. И тогда Transparency International будут действительно заниматься своим делом — пилить дрова», — сказала Наталья Поклонская.

Она также подчеркнула, что «в Донецке бывала проездом». Отвечая на вопрос, имеет ли к ней отношение фамилия Дубровская, депутат ответила: «Я Поклонская. Мое личное дело, с момента рождения, со свидетельства о рождении, и до момента [ухода] из Генеральной прокуратуры, находятся в Генпрокуратуре Украины. Это заверенные документы, и поэтому что они делают с этими документами на Украине по политическим мотивам, мне не известно».

Поклонская сравнила обвинения с ситуациями, когда «сотрудники правоохранительных органов превышали служебные полномочия и подбрасывали потерпевшим наркотики или патроны, или деньги». «А мне, выходит, решили «подбросить квартиру. 29 квадратных метров? Знаете, как-то скуповато! Вот интересно, а виллу и яхту они тоже также «обнаруживают»? — заявила депутат.

По данным Transparency International, депутат Госдумы Наталья Поклонская не указала в своих декларациях принадлежащую ей недвижимость. Организация обратилась к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой проверить декларацию о доходах и имуществе бывшего прокурора Крыма.

Организация нашла в госреестре прав на недвижимое имущество Украины информацию о том, что Наталья Владимировна Дубровская владеет квартирой площадью 29,9 кв. м в Донецке. Квартира, по данным Transparency, находится в доме на улице Римского-Корсакова. Как пишет организация, «во множестве неофициальных биографий Поклонской в интернете утверждается, что ее девичья фамилия — Дубровская». Однако в Transparency делают оговорку, что «документальных подтверждений этому в публичном доступе нет».

Бывший прокурор Крыма 20 мая предложила провести проверку российского отделения Transparency, а также Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на предмет коррупции. Расследования, которые проводят ФБК и Transparency, могут угрожать благополучию России, заявила депутат. Transparency, реагируя на это, пообещала 20 мая провести расследование в отношении самой Поклонской. В ответ на это депутат предложила показать представителям организации, как и где она живет. «Я покажу даже свой гардероб, служебную машину, служебное жилье, родительский дом, к сожалению, больше нечего. И вы, господа громкоголосые справедливые борцы с коррупцией, покажите, как и где вы живете и ваши дети, жены», — заявила Поклонская.