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СК обнаружил наркотики в проданных детям конфетах «Бешеная пчелка» в Чите
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СК обнаружил наркотики в проданных детям конфетах «Бешеная пчелка» в Чите
Общество, 18:40
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СК обнаружил наркотики в проданных детям конфетах «Бешеная пчелка» в Чите

Следственный комитет (СКР) возбудил уголовное дело после отравления пяти детей в Чите наркотиками под видом конфет. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса (незаконный сбыт наркотических средств несовершеннолетним, совершенный лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста).

Ранее сообщалось, что подростки нашли конфеты «Бешеная пчелка», содержащие неизвестное вещество, на улице, однако в сообщении СКР уточняется, что они были проданы неизвестным лицом. В конфетах содержались наркотики. «По данным следствия, 5 июня 2017 года неустановленное лицо сбыло 17-летнему подростку синтетическое наркотическое вещество в обертках из-под конфет. Подросток употребил вещество вместе с четырьмя детьми, тремя мальчиками 17, 14 и 4 лет и 12-летней девочкой», — говорится в сообщении.

Как стало известно ранее, после употребления конфет с неизвестным веществом под маркой «Бешеная пчелка» дети получили острое отравление. По словам пресс-секретаря СКР по Забайкальскому краю Егора Маркова, уточнившего обстоятельства отравления, двое детей гостили в семье, где живут три ребенка. Они объелись конфетами «Бешеная пчелка» и почувствовали себя плохо. При этом представитель Роспотребнадзора Любовь Дубина отметила, что других жалоб на конфеты этой марки не поступало. Расследование по этому факту начал Роспотребнадзор, позднее проверку начал Следственный комитет. Обнаруженные конфетные обертки следователи направили на экспертизу.

Теги: Следственный комитет , Чита
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