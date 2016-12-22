Медведев лазером сварил крыло лайнера МС-21

Премьер Дмитрий Медведев во время поездки в Ульяновск посетил предприятие, где производятся крылья для нового российского самолета МС-21. Руководство предприятия предложило премьеру лично взяться за оборудование, передает «РИА Новости».
На предприятии «Аэрокомпозит-Ульяновск», которое посетил премьер, изготавливаются крылья нового самолета из композитных материалов. Медведев познакомился с производственным процессом и попросил продемонстрировать работу оборудования. В ответ ему предложили надеть защитные очки и лично встать за пульт управления лазерной установки, которая ведет сварку материалов.
В Ульяновске Медведев проводит совещание по поддержке авиационной промышленности. Ранее в Москве на самолете Ту-214, на котором находились вылетающие в Ульяновск участники совещания и журналисты, была обнаружена неисправность. Неисправную деталь удалось оперативно заменить.