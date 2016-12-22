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Transparency заявила о незадекларированной квартире Поклонской в Донецке
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Transparency заявила о незадекларированной квартире Поклонской в Донецке
Политика, 17:44
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Transparency заявила о незадекларированной квартире Поклонской в Донецке

Депутат Госдумы Наталья Поклонская не указала в своих декларациях принадлежащую ей недвижимость. Об этом говорится в сообщении российского отделения Transparency International. Организация обратилась к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой проверить декларацию о доходах и имуществе бывшего прокурора Крыма.

Организация нашла в госреестре прав на недвижимое имущество Украины информацию о том, что Наталья Владимировна Дубровская владеет квартирой площадью 29,9 кв. м в Донецке. Квартира, по данным Transparency, находится в доме на улице Римского-Корсакова. Как пишет организация, «во множестве неофициальных биографий Поклонской в интернете утверждается, что ее девичья фамилия — Дубровская». Однако в Transparency делают оговорку, что «документальных подтверждений этому в публичном доступе нет». Кроме того, в организации обратили внимание на украинский номер налогоплательщика Дубровской — 2929721948.

Первые пять цифр этого номера соответствуют количеству дней, прошедших с 1 января 1900 года до даты рождения человека, объясняет Transparency. Отсчитав от этой даты 29297 дней, в организации получили дату 18 марта 1980 года, она совпадает с датой рождения Поклонской.

Квартира, которой, по версии Transparency, владеет Поклонская, сейчас находится на территории ДНР. Москва не признает свидетельства прав собственности ДНР, следовательно, это имущество является иностранным, украинским, заключает организация. Поклонская должна была указать квартиру в своей декларации.

В организации также ссылаются на декларации, которые Поклонская подавала в 2016 и 2017 годах. В них не указано, что у бывшего прокурора Крыма есть недвижимость.

В связи с этим в организации заключили, что Поклонская может владеть квартирой в Донецке, а также пользоваться служебной прокурорской квартирой в Симферополе. Квартиру в Донецке, настаивают в Transparency, Поклонская не задекларировала четыре раза. Квартира, «вопреки закону, не была включена в ее декларации: в ежегодные антикоррупционные декларации за 2014 и 2015 годы, когда она была прокурором Крыма; в предвыборную декларацию 2016 года и в депутатскую антикоррупционную декларацию за 2016 год». Организация также обратилась к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить законность пользования Поклонской квартирой в Симферополе.

РБК не удалось получить комментарии у Натальи Поклонской или у ее помощников.

Ранее руководитель партии «Яблоко» Сергей Митрохин обратился в прокуратуру и Думу с просьбой проверить, задекларировала ли Поклонская автомобиль. Также в «Яблоке» заявили, что Поклонская не раскрывает данных о своем муже. Сама Наталья Поклонская заявила, что мужа у нее нет, а с мужчиной она рассталась.

Бывший прокурор Крыма 20 мая предложила провести проверку российского отделения Transparency, а также Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на предмет коррупции. Расследования, которые проводят ФБК и Transparency, могут угрожать благополучию России, заявила депутат. Transparency, реагируя на это, пообещала 20 мая провести расследование в отношении самой Поклонской. В ответ на это депутат предложила показать представителям организации, как и где она живет. «Я покажу даже свой гардероб, служебную машину, служебное жилье, родительский дом, к сожалению, больше нечего. И вы, господа громкоголосые справедливые борцы с коррупцией, покажите, как и где вы живете и ваши дети, жены», — заявила Поклонская.

Наталья Поклонская в Думе возглавляет комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов.

Теги: недвижимость , Transparency International , Наталья Поклонская , декларации о доходах ...
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