ОАЭ закрыли на своей территории офисы Qatar Airways

Управление гражданской авиации в Объединенных Арабских Эмиратах закрыло все офисы катарской авиакомпании Qatar Airways в своей стране. Об этом сообщает авиационное ведомство страны, передает Sky News Arabia.

Ранее ОАЭ запретили въезжать или проезжать транзитом страну тем, у кого есть катарские паспорта, отмечает телеканал.

Во вторник, 6 июня, сообщалось, что Саудовская Аравия аннулировала лицензию на полеты Qatar Airways и закрыла ее офисы в стране. Кроме того, по решению Министерства гражданской авиации Саудовской Аравии воздушное пространство страны будет закрыто для катарских самолетов. Ранее о закрытии своего неба для катарских воздушных судов объявил Египет.



В свою очередь Qatar Airways заявила, что прекращает полеты в ОАЭ, Бахрейн, Египет и Саудовскую Аравию с 6 июня. Летать в Катар отказались компании Saudia из Саудовской Аравии, Emirates, Etihad Airways и Air Arabia.

Закрытие воздушных пространств и запреты на полеты в арабских странах для Катара были введены на фоне дипломатического кризиса. С Дохой разорвали свои отношения десять стран, а именно Коморские острова, Мавритания, Йемен, Ливия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Маврикий и Мальдивская Республика. Данные государства обвинили Катар в поддержке экстремизма, в том числе террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории России), и во вмешательстве в свои внутренние дела.

В свою очередь в Катаре заявили, что давали деньги террористам, чтобы выкупить членов семьи эмира, который был похищен во время своей поездки в южный Ирак. Как сказали в катарском правительстве, террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) был выплачен $1 млрд.