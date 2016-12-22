Scandlines приостановил паромное сообщение между Данией и Германией

Паромное сообщение между Данией и Германией приостановлено после сообщения о возможном теракте, об этом пишет издание Ekstra Bladet.



По информации издания, после звонка с угрозами паромы из датских городов Родби, Гедсер и Хельсингёр временно приостановили движение. Представитель паромного оператора Scandlines, который осуществляет перевозки между Данией заявил, что в данный момент следует инструкциям полиции.



«Я могу подтвердить, что была телефонная угроза в адрес одного из наших паромов. Сейчас мы следуем инструкциям полиции, ничего более конкретного я сказать не могу», — сказала изданию представитель паромного оператора Анетт Свендсен.