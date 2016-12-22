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Чайка рассказал про финансирование оппозиции Ходорковским на $1 млн
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Чайка рассказал про финансирование оппозиции Ходорковским на $1 млн
Политика, 14:58
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Чайка рассказал про финансирование оппозиции Ходорковским на $1 млн

«Открытая Россия» Михаила Ходорковского за год потратила на финансирование российской оппозиции более $1 млн. Об этом на слушаниях в Совете Федерации 7 июня заявил генпрокурор Юрий Чайка.

Иностранные неправительственные организации «Открытая Россия», «Институт современной России» и общественное сетевое движение «Открытая Россия», «содержащиеся в том числе на деньги Ходорковского», через подставных лиц финансировали избирательную деятельность представителей российских оппозиционных структур», рассказал генпрокурор в Совфеде. Только «Открытая Россия» в 2016 году направила на эти цели свыше миллиона долларов», — заявил Чайка. Эти оппозиционные структуры участвовали в несогласованных общественно-политических мероприятиях, уточнил генпрокурор.

Представитель Ходорковского Кюлле Писпанен подтвердила​, что бизнесмен направляет средства в Россию для финансирования оппозиции. «Ходорковский не раз говорил, что поддерживает и будет поддерживать российскую оппозицию ради смены существующего режима и построения демократических институтов в нашей стране. Делает он это на свои собственные деньги, является гражданином РФ, ни в каком законе не прописано, что это противозаконная деятельность», — сказала она. Писпанен не стала комментировать названную Чайкой сумму.

Ранее на слушаниях в сенате генпрокурор заявил о возможном признании нежелательными 22 иностранных неправительственных организаций. «Наиболее активно во внутренние дела России вмешиваются иностранные неправительственные организации, фактически подконтрольные Государственному департаменту США и другим зарубежным структурам», — указал генпрокурор.​

Теги: Михаил Ходорковский , Совет Федерации , Юрий Чайка , «Открытая Россия»
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