«Исламское государство» опубликовало видео нападения на парламент Ирана

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» распространила видео с вооруженным мужчиной в здании парламенте Ирана во время прошедшего нападения. Об этом сообщают организация SITE, отслеживающая деятельностью боевиков, а также агентство Reuters.

На видеозаписи, как уточняет Reuters, слышно, как другой боевик говорит: «Слава Богу… Думаете, мы исчезнем?» Также на записи виден труп мужчины и слышны звуки выстрелов.

Как передает Reuters, «Исламское государство» сообщило, что нападение на парламент Ирана продолжается. Группировка взяла на себя ответственность за произошедшее.

Ранее в среду иранское информационное агентство Fars добавило в свои сообщения предложение о том, что ИГ взяло ответственность за нападения в Иране, без указания источника. На это обратили внимание другие СМИ региона, включая телеканал Al Arabiya. Позднее в сообщениях Fars появилась другая формулировка: «Ряд арабских СМИ сообщил, что ИГ руководило нападениями, но эти СМИ в течение получаса удалили эти сообщения».

В Иране утром 7 июня произошел ряд нападений: одна группа вооруженных людей открыла стрельбу в здании парламента, другая открыла огонь по посетителям мавзолея бывшего верховного руководителя страны аятоллы Хомейни. Один из напавших на мавзолей подорвал себя. Группа, напавшая на парламент, состояла из как минимум четверых человек. Fars со ссылкой на медиков передавал, что в результате нападения на парламент ранены 25 человек, у мавзолея ранения получили 10 человек. По тем же данным, всего погибли семь человек.