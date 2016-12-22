Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,94 56,45 EUR Нал. 64,02 63,42 USD Бирж. 56,68 +0,16 EUR Бирж. 63,65 -0,13 USD ЦБ. 56,59 -0,09 EUR ЦБ. 63,72 -0,06 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1884,81 +0,79% РТС 1047,80 +0,63% Brent 49,53 -0,88% DJIA 21136,23 -0,23% Nasdaq 6275,06 -0,33% FTSE 7509,94 -0,20%
«Исламское государство» опубликовало видео нападения на парламент Ирана
Лента новостей
В профсоюзе рассказали о сокращении числа таксистов на 20% 15:32, Общество С «Ролан Гаррос» вылетел последний обладатель титула 15:28, Спорт Подозреваемому в убийстве 9 человек в тверском селе предъявили обвинение 15:19, Общество «Ростех» создаст совместное с китайской компанией предприятие по СПГ 15:11, Бизнес СМИ сообщили о назначении дочери Кириенко в правительственную структуру 15:05, Бизнес Дональд Трамп выбрал нового главу ФБР 15:02, Политика Scandlines приостановил паромное сообщение между Данией и Германией 14:59, Общество Чайка рассказал про финансирование оппозиции Ходорковским на $1 млн 14:58, Политика Мэй на переправе: кто выиграет от досрочных выборов в Великобритании 14:53, Политика В небе над Мьянмой пропал военный самолет со 116 пассажирами на борту 14:48, Общество Десятое государство разорвало дипломатические отношения с Катаром 14:45, Политика «Исламское государство» опубликовало видео нападения на парламент Ирана 14:34, Политика Made in Russia: лайфхаки для экспортера 14:22, РБК и Российский экспортный центр Полиция обнаружила тело пропавшего после теракта в Лондоне француза 14:21, Общество Кремль ответил на заявления о взломе информагентства Катара хакерами 14:11, Политика В Турции задержали главу местного отделения Amnesty International 14:11, Политика Глава Shell — РБК: «Наши планы в России достаточно амбициозны» 14:07, Интервью Чайка заявил о возможном признании нежелательными 22 организаций 14:06, Общество Кремль ответил на предложение Кудрина сократить число чиновников на треть 14:01, Политика WSJ узнала о возможности выкупа Россией акций «Роснефти» у Катара 13:50, Бизнес В Саратове отменили обязывающий сообщать о беременных школьницах приказ 13:49, Политика Путин присудил госпремию в области науки главе «Сургутнефтегаза» 13:49, Общество В Кремле прокомментировали теракты в Тегеране 13:41, Политика «Дочка» РЖД запустила виртуального мобильного оператора TTK Mobile 13:38, Технологии и медиа ​Поезд-тяжеловес сэкономит железным дорогам до 30 млрд руб. в год 13:32, Партнерский материал На Ту-214 с участниками совещания по авиации у Медведева нашли неполадки 13:30, Общество Три европейских клуба предложили рекордную сумму за Роналду 13:27, Спорт Глава Ростуризма призвал прекратить продажу туров с перелетами «ВИМ-Авиа» 13:26, Бизнес
«Исламское государство» опубликовало видео нападения на парламент Ирана
Политика, 14:34
0
«Исламское государство» опубликовало видео нападения на парламент Ирана

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» распространила видео с вооруженным мужчиной в здании парламенте Ирана во время прошедшего нападения. Об этом сообщают организация SITE, отслеживающая деятельностью боевиков, а также агентство Reuters.

На видеозаписи, как уточняет Reuters, слышно, как другой боевик говорит: «Слава Богу… Думаете, мы исчезнем?» Также на записи виден труп мужчины и слышны звуки выстрелов.

Как передает Reuters, «Исламское государство» сообщило, что нападение на парламент Ирана продолжается. Группировка взяла на себя ответственность за произошедшее.

Ранее в среду иранское информационное агентство Fars добавило в свои сообщения предложение о том, что ИГ взяло ответственность за нападения в Иране, без указания источника. На это обратили внимание другие СМИ региона, включая телеканал Al Arabiya. Позднее в сообщениях Fars появилась другая формулировка: «Ряд арабских СМИ сообщил, что ИГ руководило нападениями, но эти СМИ в течение получаса удалили эти сообщения».

В Иране утром 7 июня произошел ряд нападений: одна группа вооруженных людей открыла стрельбу в здании парламента, другая открыла огонь по посетителям мавзолея бывшего верховного руководителя страны аятоллы Хомейни. Один из напавших на мавзолей подорвал себя. Группа, напавшая на парламент, состояла из как минимум четверых человек. Fars со ссылкой на медиков передавал, что в результате нападения на парламент ранены 25 человек, у мавзолея ранения получили 10 человек. По тем же данным, всего погибли семь человек.

Теракты в Иране

15 декабря 2010 года в иранском городе Чахбехар прогремел взрыв. Погибли по меньшей мере 39 человек, свыше 50 были ранены. Взрыв произошел у мечети, где собрались прихожане по случаю одного из самых важных для мусульман-шиитов праздников — дня Ашура. Террорист-смертник подорвал себя, после чего удалось арестовать другого террориста. Ответственность за теракт взяла на себя Суннитская радикальная группировка «Джундалла» («Воины Аллаха»).

22 сентября 2010 года в городе Махабад в иранской провинции Западный Азербайджан во время парада, приуроченного ко дню начала ирано-иракской войны, прогремел взрыв. Взрывное устройство было спрятано в сумке и приведено в действие в толпе зрителей. Погибли 12 человек, еще 80 получили ранения. Губернатор провинции Западный Азербайджан сразу после происшествия заявил, что за терактом стоят боевики контрреволюционных групп. Через несколько дней после инцидента Корпус стражей исламской революции сообщил об уничтожении организаторов теракта.

15 июля 2010 года два террориста-смертника взорвали себя перед одной из мечетей в городе Захедан — центре провинции Систан и Белуджистан. Погибли 27 человек, еще более 300 пострадали. Ответственность за взрывы взяла на себя местная террористическая группировка «Джундалла». Она назвала теракт ответом на казнь своего лидера Абдулмалека Риги, которого иранские власти повесили незадолго до теракта. Осуществившие взрыв смертники были родственниками Риги. Верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи заявил, что за террористической атакой стоят Вашингтон, Лондон и Тель-Авив.

18 октября 2009 года жертвами теракта, совершенного в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, стали 49 человек, среди них 15 военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР), племенные старейшины и прохожие. Взрыв, совершенный террористом-смертником, прогремел у ворот конференц-зала в городе Сарбаз рядом с автомобилем, в котором находился заместитель главы сухопутных сил КСИР. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Джундалла».

28 мая 2009 года в результате взрыва в городе Захедан погибли 20 человек, еще более 50 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Джундалла», представитель которой заявлял, что целью теракта была секретная встреча членов Корпуса стражей исламской революции в одной из мечетей города.

12 апреля 2008 года взрывное устройство сработало в мечети в городе Шираз на юге Ирана. Четырнадцать человек погибли, еще 202 получили ранения. Власти страны вновь обвинили США и Великобританию в причастности к организации взрыва. В ноябре того же года три человека были приговорены к смертной казни по делу о теракте.

14 февраля 2007 года 18 членов Корпуса стражей исламской революции погибли в результате подрыва машины в городе Захедан. Взрывное устройство сработало, когда автобус с членами КСИР остановился рядом с машиной, в которую была заложена бомба. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Джундалла». Через несколько дней в городе произошел второй взрыв, в результате которого никто не пострадал.

Теги: Иран , «Исламское государство»
Главное
Дональд Трамп выбрал нового главу ФБР Политика
Материалы по теме
Два смертника подорвали себя в столице Ирана Политика
Атака террористов в Тегеране. Фоторепортаж Общество
Посольство заявило об отсутствии данных о пострадавших в Иране россиянах Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку