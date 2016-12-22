«Исламское государство» опубликовало видео нападения на парламент Ирана

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» распространила видео с вооруженным мужчиной в здании парламенте Ирана во время прошедшего нападения. Об этом сообщают организация SITE, отслеживающая деятельностью боевиков, а также агентство Reuters.
На видеозаписи, как уточняет Reuters, слышно, как другой боевик говорит: «Слава Богу… Думаете, мы исчезнем?» Также на записи виден труп мужчины и слышны звуки выстрелов.
Как передает Reuters, «Исламское государство» сообщило, что нападение на парламент Ирана продолжается. Группировка взяла на себя ответственность за произошедшее.
Ранее в среду иранское информационное агентство Fars добавило в свои сообщения предложение о том, что ИГ взяло ответственность за нападения в Иране, без указания источника. На это обратили внимание другие СМИ региона, включая телеканал Al Arabiya. Позднее в сообщениях Fars появилась другая формулировка: «Ряд арабских СМИ сообщил, что ИГ руководило нападениями, но эти СМИ в течение получаса удалили эти сообщения».
В Иране утром 7 июня произошел ряд нападений: одна группа вооруженных людей открыла стрельбу в здании парламента, другая открыла огонь по посетителям мавзолея бывшего верховного руководителя страны аятоллы Хомейни. Один из напавших на мавзолей подорвал себя. Группа, напавшая на парламент, состояла из как минимум четверых человек. Fars со ссылкой на медиков передавал, что в результате нападения на парламент ранены 25 человек, у мавзолея ранения получили 10 человек. По тем же данным, всего погибли семь человек.
15 декабря 2010 года в иранском городе Чахбехар прогремел взрыв. Погибли по меньшей мере 39 человек, свыше 50 были ранены. Взрыв произошел у мечети, где собрались прихожане по случаю одного из самых важных для мусульман-шиитов праздников — дня Ашура. Террорист-смертник подорвал себя, после чего удалось арестовать другого террориста. Ответственность за теракт взяла на себя Суннитская радикальная группировка «Джундалла» («Воины Аллаха»).
22 сентября 2010 года в городе Махабад в иранской провинции Западный Азербайджан во время парада, приуроченного ко дню начала ирано-иракской войны, прогремел взрыв. Взрывное устройство было спрятано в сумке и приведено в действие в толпе зрителей. Погибли 12 человек, еще 80 получили ранения. Губернатор провинции Западный Азербайджан сразу после происшествия заявил, что за терактом стоят боевики контрреволюционных групп. Через несколько дней после инцидента Корпус стражей исламской революции сообщил об уничтожении организаторов теракта.
15 июля 2010 года два террориста-смертника взорвали себя перед одной из мечетей в городе Захедан — центре провинции Систан и Белуджистан. Погибли 27 человек, еще более 300 пострадали. Ответственность за взрывы взяла на себя местная террористическая группировка «Джундалла». Она назвала теракт ответом на казнь своего лидера Абдулмалека Риги, которого иранские власти повесили незадолго до теракта. Осуществившие взрыв смертники были родственниками Риги. Верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи заявил, что за террористической атакой стоят Вашингтон, Лондон и Тель-Авив.
18 октября 2009 года жертвами теракта, совершенного в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, стали 49 человек, среди них 15 военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР), племенные старейшины и прохожие. Взрыв, совершенный террористом-смертником, прогремел у ворот конференц-зала в городе Сарбаз рядом с автомобилем, в котором находился заместитель главы сухопутных сил КСИР. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Джундалла».
28 мая 2009 года в результате взрыва в городе Захедан погибли 20 человек, еще более 50 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Джундалла», представитель которой заявлял, что целью теракта была секретная встреча членов Корпуса стражей исламской революции в одной из мечетей города.
12 апреля 2008 года взрывное устройство сработало в мечети в городе Шираз на юге Ирана. Четырнадцать человек погибли, еще 202 получили ранения. Власти страны вновь обвинили США и Великобританию в причастности к организации взрыва. В ноябре того же года три человека были приговорены к смертной казни по делу о теракте.
14 февраля 2007 года 18 членов Корпуса стражей исламской революции погибли в результате подрыва машины в городе Захедан. Взрывное устройство сработало, когда автобус с членами КСИР остановился рядом с машиной, в которую была заложена бомба. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Джундалла». Через несколько дней в городе произошел второй взрыв, в результате которого никто не пострадал.