Полиция обнаружила тело пропавшего после теракта в Лондоне француза

Полиция обнаружила тело мужчины, личность которого предположительно принадлежит Ксавье Тома, который числился пропавшим после теракта в Лондоне 3 июня. Об этом говорится в сообщении полиции.



По этим данным, тело было обнаружено в Темзе недалеко от района Лаймхаус. По предварительным данным, оно принадлежит мужчине 45 лет, который по описанию похож на пропавшего после теракта француза Ксавье Тома. Формального опознания тела пока не было, однако предварительная экспертиза указывает на верность догадок правоохранителей.

Родственников погибшего уже проинформировали о случившемся, в ближайшее время будут официально заявлены результаты опознания тела.

«Формальное опознание еще только предстоит, однако родственники мистера Тома проинформированы о новостях», — говорится в сообщении британской полиции. По данным МИД Франции, в теракте в Лондоне погибли два гражданина страны, еще восемь человек получили ранения.

В Лондоне ночью 3 июня, около 22:00 часов по местному времени произошел теракт. На Лондонском мосту фургон наехал на пешеходов, затем проехал до рынка Боро, где из него вышли трое вооруженных охотничьими ножами мужчин и начали нападать на прохожих. Полиция попыталась их остановить — все преступники были застрелены. Как выяснилось позднее, на телах террористов были муляжи взрывных устройств. В результате теракта погибли семь человек, еще 50 были ранены.