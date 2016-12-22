Кремль ответил на предложение Кудрина сократить число чиновников на треть

Кудрин является «очень авторитетным экспертом». Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал в разговоре с журналистами предложение Кудрина сократить число госслужащих на 30%, передает корреспондент РБК.

Песков добавил, что в Кремле к его точке зрения относятся как «к точке зрения весьма авторитетного эксперта».

Ранее комиссия Центра стратегических разработок (ЦСР), председателем совета которого является экс-министр финансов Алексей Кудрин, в ходе заседания в администрации президента предложила до 2024 года уволить почти треть чиновников и сократить затраты на госаппарат примерно на 30%. Об этом сообщала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект ЦСР.

По данным газеты, общее число госслужащих должно снизиться с 148,3 на 10 тыс. населения до 103,6. Также ЦСР предлагает сделать госслужбу смешанной и выделить в ней срочные контракты, систему «карьерной» госслужбы и «высший административный корпус». Кроме того, в ЦСР планируют централизовать управление кадрами в Федеральном кадровом агентстве. По данным ЦСР, стоимость госуправления должна снизиться с 2844 руб. в год на гражданина до 1990 руб.

В технические цели программы до 2024 года входит повышение уровня цифровизации процессов в госуправлении с 5–10 до 50% и снижение доли расходов на обеспечение работы госаппарата в общих госрасходах с 2,5 до 1,74%.