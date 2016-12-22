В профсоюзе рассказали о сокращении числа таксистов на 20%

Число водителей такси в Москве сократилось на 20% в связи с принятием закона, запрещающего водителям общественного транспорта работать с иностранными водительскими удостоверениями. Об этом РБК рассказали в столичном профсоюзе таксистов и в межрегиональном профсоюзе работников общественного транспорта.

Госдума приняла закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» в 2013 году, он вступил в силу 1 июня 2017 года. Закон обязывает иностранных водителей общественного транспорта иметь российские водительские удостоверения. В случае их отсутствия нарушителю грозит штраф — 50 тыс. руб.

«Количество водителей [с 1 июня 2017 года] уменьшилось на 20%, но все с рынка не ушли», — рассказал РБК председатель московского профсоюза таксистов Вячеслав Смирнов. «Пересдача на права — я вижу в этом выход», — отметил он.

Председатель межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Ярослав Щербинин сообщил РБК, что до принятия закона в московском регионе работали порядка 30-40 тыс. таксистов. «Мы проводили общественный контроль и получилось, что из десяти человек трое были иностранцы. Сокращение коснулось 20% [от общего числа таксистов], но это заниженная и осторожная оценка», — отметил Щербинин. В свою очередь, руководитель Ассоциации таксистов Подмосковья Андрей Титов рассказал «РИАМО в Подольске», что штат водителей в таксомоторных парках Московской области сократился на 40%.

Директор Banana Taxi Иван Брусенцов рассказал РБК, что компания потеряла около 50% своих водителей и понесла «существенные убытки». «На данный момент доход будет около нуля», — посетовал Брусенцов. По его словам, водители «ищут варианты», как получать российские права. ​

В компании Nexi сокращение числа водителей почти не произошло, рассказал РБК генеральный директор перевозчика «Асап» (владеет брендом Nexi) Александр Стариков. «У нас в компании на 3 тыс. водителей приходится 16 граждан Республики Беларусь. Мы предоставим им возможность обучиться и получить российские водительские удостоверения», — сказал Стариков.

На работе агрегаторов новый закон почти не отразился, сообщили РБК в такси-сервисах. В компаниях подчеркивают, что сотрудничают только с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, ответственность которых — работать в строгом соответствии с российским законодательством. «В целом новая норма не оказала значительного влияния на наш бизнес», — сообщили в пресс-службе компании Uber. «У партнеров сервиса «Максим» маленькая доля водителей с иностранными правами — она не превышает 3%», — сообщила РБК специалист по связям с общественностью такси «Максим» Мария Пухова.​

Вячеслав Смирнов из профсоюза таксистов считает, что увеличение стоимости поездки — то, что необходимо сделать в первую очередь после принятия закона. «Водителей сократили, соответственно, работа увеличилась, а в цене ничего не изменилось», — сказал он.

По словам Ивана Брусенцова из Banana Taxi, агрегаторы не повышают стоимость поездки, однако цены повышаются за счет «действующих повышающих коэффициентов». «Процентов 80–90% рынка такси принадлежит агрегаторам, и они вынуждены поднимать цены, потому что водителей банально не хватает. Агрегаторы тариф не повышают, но коэффициенты у них стоят целый день», — пояснил Брусенцов.

Директор по коммуникациям Uber Ирина Гущина рассказала РБК, что компания не думает о повышении цен из-за вступления в силу закона. «В данный момент мы не планируем повышения цен. Мы постоянно отслеживаем ситуацию на рынке, чтобы своевременно реагировать на изменения и принимать оптимальные для развития бизнеса решения», — сказала Гущина.