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Чайка заявил о возможном признании нежелательными 22 организаций

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​Поезд-тяжеловес сэкономит железным дорогам до 30 млрд руб. в год

На Ту-214 с участниками совещания по авиации у Медведева нашли неполадки

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Госдума приняла закон о реестре уволенных за коррупцию госслужащих

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Почему аналитики предсказали резкое падение цен на жилье в Москве

Число раненых после нападений в Тегеране возросло до 35 человек

Госдума прекратила депутатские полномочия Марата Сафина

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Курс евро на 8 июня

EUR ЦБ: 63,72 (-0,06)

Курс доллара на 8 июня

USD ЦБ: 56,59 (-0,09)

Сенаторы предложили ужесточить законодательство об иностранных агентах

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Россияне назвали главные жизненные приоритеты

МИД заявил о нарушении США международного права при авиаударе в Сирии