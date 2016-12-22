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На Ту-214 с участниками совещания по авиации у Медведева нашли неполадки
Общество, 13:30
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На Ту-214 с участниками совещания по авиации у Медведева нашли неполадки

В Москве задержали самолет Ту-214 Специального летного отряда (СЛО) «Россия», на борту которого находятся журналисты и участники совещания в Ульяновске по поддержке авиационной промышленности. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова.

Это произошло из-за неисправности, которую удалось устранить. По словам Крыловой, «необходимая деталь была оперативно заменена», и борт готов к вылету. Приоритетной задачей летного отряда «Россия» является обеспечение безопасности, подчеркнула представитель управделами президента.

На борту самолета находились генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев, замминистра транспорта РФ Валерий Окулов, руководитель Росавиации Александр Нерадько. Совещание по поддержке авиационной промышленности в Ульяновске проведет премьер-министр России Дмитрий Медведев.

В конце апреля 2017 года самолет Ту-214 СЛО «Россия», на борту которого находились министр культуры Владимир Мединский, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов и режиссер Станислав Говорухин, не смог вылететь из Омска из-за ложно сработавшей сигнализации о неплотно закрытой двери самолета.
Теги: Москва , поломка самолета , Ту-214
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