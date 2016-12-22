«Дочка» РЖД запустила виртуального мобильного оператора TTK Mobile

«Дочка» РЖД — компания «Транстелеком» (ТТК) объявила о запуске MVNO (виртуального оператора мобильной связи) под брендом TTK Mobile. Об этом говорится в поступивших в РБК сообщениях ТТК и сотового оператора «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2), на сети которого будет работать TTK Mobile.

Виртуальный оператор оказывает услуги связи под собственным брендом на сети существующих операторов. TTK Mobile объявил предзаказ на свои сим-карты для жителей Ростовской области и Краснодарского края. В течение года новый оператор будет запущен также там, где ТТК оказывает услуги широкополосного доступа в интернет (более 250 городов по всей стране) и работает «Т2 РТК Холдинг» (охватывает 65 регионов).

Тарифы TTK Mobile пока не объявлены, однако в сообщении компаний отмечается, что абоненты смогут пользоваться услугами мобильной связи на всей территории России без роуминга. Кроме того, ТТК планирует представить в четвертом квартале пакетные предложения, которые будут включать три услуги: мобильную связь, домашний интернет и интерактивное телевидение. Приобретая услуги в комплекте, абонент сможет получить скидку и существенно сэкономить, отмечается в сообщении.

До сих пор ТТК специализировался на оказании услуг связи для РЖД и операторов связи. Несколько лет назад компания вышла на рынок широкополосного доступа в интернет и платного телевидения. В течение пяти лет ТТК рассчитывает, что абонентами TTK Mobile станет более 40% их абонентов широкополосного доступа. По итогам первого квартала у ТТК было 1,55 млн абонентов этой услуги, по данным «ТМТ Консалтинга». По этому показателю компания была в стране пятой с долей рынка 5%.

Для «Т2 РТК Холдинга» это будет не первый крупный MVNO на сети оператора. В частности, ранее холдинг договорился о запуске подобного проекта на своей сети с «Ростелекомом» (владеет 45% «Т2 РТК Холдинга»), а также Сбербанком и Тинькофф Банком. Гендиректор «Т2 РТК Холдинга» Сергей Эмдин называл это направление одним из ключевых для компании.